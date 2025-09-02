ファジアーノ岡山 サッカーJ1、ファジアーノ岡山の下部組織に所属する2人が17歳以下の日本代表に選ばれました。 U-17日本代表に選ばれたのは、ファジアーノ岡山U-18のFW・安西来起選手とMF・松本優輝選手(JFAの発表ではDF)です。U-17日本代表は、9月11日にU-17ウェールズ代表と、9月15日にU-17オーストラリア代表と対戦します。 クラブを通じて、安西選手は「インパクトと結果を残