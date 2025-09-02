自民党の3役が2日、参院選敗北を受けた総括が行われたのを受け、そろって石破首相に辞意を伝えた。森山裕幹事長は、両院議員総会で参院選の総括が終わった後、「選挙結果の責任を取るべく、幹事長の職を退任させていただきたい。私の進退については、任命権者である石破総裁にお預けする」と述べた。また、小野寺五典政調会長も記者団に対し、「石破総裁に対し、政調会長の職を辞したいと申し述べた」とした上で、「私自身、政策の