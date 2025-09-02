気象庁は山形県で、３日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。２日夜遅くから３日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。山形地方気象台によりますと前線が華中から日本海を通って日本の東にのびており、前線上の低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでいます。低気圧は津軽海峡付近を通って、３日にかけて日