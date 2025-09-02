米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（62）が2日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」に出演。亡き父について語った。「うちの父は競馬の予想屋だった」と言い、さらに「3カ国同時に家庭があったの、お父さんが」と告白。「母親が死んでから1個の家庭が分かって。父親が死んでから、もう1つの家庭が分かった。タイと、もう1つはお隣の国と。お母さんが生きてる時は“（別の家庭が）多分ある