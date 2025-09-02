◇セ・リーグ巨人ーヤクルト（2025年9月2日京セラD）巨人のスタメンが発表され、トレイ・キャベッジ外野手（28）が来日初の「1番・左翼」で名を連ねた。スタメンは以下の通り。（1）（左）キャベッジ（2）（遊）泉口（3）（三）岡本（4）（捕）岸田（5）（二）吉川（6）（右）中山（7）（一）リチャード（8）（中）若林（9）（投）戸郷