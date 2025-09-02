歌手のイ・スミさん（本名イ・ファジャ）がこの世を去って4年となった。【写真】遺影で母気絶45歳突然死の韓国歌手イ・スミさんは2021年9月2日、69歳で死去した。大韓歌手協会によると、故人はソウル・新村のセブランス病院で肺がんと闘病していたが、息を引き取ったという。1952年に全羅南道・霊岩（チョルラナムド・ヨンアム）で生まれたイ・スミさんは、1969年に本名のイ・ファジャ名義で歌手デビュー。デビュー曲『あなたは