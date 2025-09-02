防衛戦に向けて練習する井上尚弥＝横浜市の大橋ジムボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が2日、防衛戦（14日・IGアリーナ）へ向けた練習を横浜市内の所属ジムで公開し「守る気持ちはない。KOにこだわらず、しっかり勝つことだけを目的として試合を進めていく」と意欲を語った。5度目の4団体王座防衛を懸け、世界ボクシング協会（WBA）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキ