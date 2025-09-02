長崎くんちの今年の踊町の演し物や、傘鉾の写真がプリントされた「フレーム切手」が長崎市長に贈呈されました。 日本郵便九州支社が制作している「オリジナルのフレーム切手」は、今回が6シリーズ目で、鈴木長崎市長に贈呈されました。 西古川町の「櫓太鼓」に、諏訪町の「龍踊」。 新橋町の「阿蘭陀万歳」など、今年奉納する6か町の演し物や傘鉾がプリントされています。 （長崎三原郵