東京オリンピックの会場にも使われ、30年にわたり親しまれてきた東京辰巳国際水泳場がアイスリンクとして改修され、9月6日にオープンします。「東京辰巳アイスアリーナ」は、東京オリンピックで水球の会場として利用された「東京辰巳国際水泳場」を約68億円かけてアイスリンクに改修しました。施設をそのまま活用しようと、元々プールがあった場所にメインリンクとサブリンクが作られています。メインリンクは国際規格に対応し、大