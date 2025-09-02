タレント山本舞香（27）が2日、都内で行われたABEMAの恋愛リアリティー番組「ラブキャッチャージャパン2」（9月16日放送開始）の記者会見に出席し、デビュー当初を振り返った。「12〜13歳でデビューして、最初は『大人が多いなあ』というイメージですね。お芝居を初めてやった時とかCM撮影に初めて行った時のこととか結構覚えているんですけど、若いと子ども扱いされるので。今思えばすごくなめられていたなとは思いますね」と振り