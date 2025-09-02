ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#10が、きょう2日(23:00〜)に配信される。『愛のハイエナ season4』場面カット○「伝説のギャルサー」「恐れられる怖いサークル」2000年代の渋谷カルチャーを象徴したガングロ、ゴングロ、ヤマンバなどの黒ギャル文化。そんな“黒ギャル”たちの中心にいた伝説のギャルたちは、令和の今、どんな人生を歩んでいるのか。この疑問を解き明かすべく、かつて“ギャルのカリスマ”としてフ