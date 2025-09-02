八重洲出版（東京）は2日までに、月刊「ラジコンマガジン」を10月発売の11月号で休刊すると発表した。同誌は1978年創刊。無線操縦のラジオコントロールカーなどに関する記事を掲載してきた。休刊の理由について、同社は「諸般の事情により発行の継続が困難」としている。