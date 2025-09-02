きのう夜、岩手県宮古市で70代の男性がクマに襲われてけがをしました。襲ったのは死んでいると思われたクマでした。【写真を見る】「死んでいる可能性が高い」と判断されたクマに噛まれ70代男性けが警察や市職員も集まり道路に倒れたクマの排除中警察によりますと、きのう午後7時半ごろ、岩手県宮古市の国道で「成獣とみられるクマがうずくまっている」と警察に通報があり、警察や市の職員などおよそ10人が現場に駆け付けました