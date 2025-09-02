気象台は、午後5時41分に、大雨警報（浸水害）を鳥取市北部に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鳥取県・鳥取市北部に発表 2日17:41時点東部では、2日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm