北朝鮮の金正恩総書記を乗せた専用列車がさきほど、中国の北京駅に到着しました。金総書記はあす、天安門広場で行われる抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードに、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領とともに出席します。