自民党の森山幹事長は、参議院選挙を総括する両院議員総会で大敗の責任をとり、幹事長を退任する考えを表明しました。自民党森山幹事長「本日、両院議員総会への報告をもって選挙結果の責任をとるべく、幹事長の職を退任させていただきたいと思います。また、私の進退につきましては任命権者である石破総裁にお預けいたします」両院議員総会では、参院選の敗因などを分析した総括が報告されました。その会の最後に森山幹事長は「