アフリカのスーダン西部で大規模な地滑りがあり、1000人以上が死亡しました。スーダンの反政府武装勢力「スーダン解放運動」によりますとスーダン西部のダルフール地域の山間部で8月31日、数日間降り続いた大雨により大規模な地滑りが発生し、1000人以上が死亡しました。地滑りにより村の大部分は平地となり、生存者は1人だけだったということです。2023年から始まったスーダンの内戦によりこの地域には多くの住民が避難していたと