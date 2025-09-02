気象庁は、東北と北陸に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】気象庁HPの情報気象庁は、秋田県と山形県、新潟県、石川県で3日の未明〜朝にかけて、富山県で3日の明け方〜朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）