ロッテの種市篤暉が3日の日本ハム戦に先発する。種市は球団を通じて「今日から8連戦なので、いつも言っていることではありますがリリーバーに負担を掛けないように1イニングでも長いイニング、1アウトでも多くのアウトを取れるように頑張ります」とコメント。種市は今季19試合・122回2/3を投げ、5勝7敗、防御率3.15の成績となっている。