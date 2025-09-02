ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント「MUSIC PROJECT Billboard」が8月28日、Billboard Live東京で開催され、ライバーの平野辰哉が出演した。平野辰哉○「めちゃくちゃかっこいいですよね」「MUSIC PROJECT Billboard」には、上半期のTOP音楽ライバー14名が参加。平野は、「Better」「So into you」「夏のあと」を歌唱し、会場を魅了した。パフォーマンスが終わり、MCの遠山大輔(グランジ)から「『夏のあと』、