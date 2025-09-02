2日午前10時半ごろの秋田・五城目町。濁流と化した川が氾濫し、住宅街に水が流れ出ていました。秋雨前線が停滞し、記録的な大雨となった東北地方。消防隊員らは、氾濫した川の状況確認に追われていました。高台から街の様子を見ると、あふれ出た川の水が辺り一帯の住宅に流れ込み、冠水している状況でした。大雨警戒レベルが最も高い5にあたる緊急安全確保が出された五城目町。午後1時10分までの12時間で、131.5mmの大雨が降りまし