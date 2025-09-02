２日も県内は気温が上がり県内9地点で最高気温が35度以上の猛暑日となりました。一方、大気の状態が不安定となり現在長野地域に大雨警報と洪水警報が出されています。■上田市城跡公園最高気温が県内でもっとも高い36.4度となった上田市。上田城跡公園では信州上田おもてなし武将隊が観光客を出迎えていました。信州上田おもてなし武将隊筧十蔵さん「35度を超える日が今年大変おおございましたので35度よりも下だと不思議なこと