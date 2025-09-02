ミラノオリンピックで金メダルの期待がかかる、静岡･掛川出身の日本代表スノーボーダー三木つばき選手。Daiichi-TVでは、10年前から三木選手に注目し追い続けてきました。今シーズンに向け、準備を重ねる三木選手に密着。オリンピックにかける思いを聞きました。8月22日、今シーズンに向けて決意を語った三木選手。（三木 つばき 選手）「いままでで一番いい滑りができれば自然と金メダルが取れると