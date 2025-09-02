テレビ朝日系「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」が１日、放送され、同局の弘中綾香アナウンサー、タレント・伊沢拓司、ピン芸人・みなみかわが出演した。通常のクイズには出題されないようなクイズがテーマ。今回は特別企画「平成えもえもクイズ」を進行した。平成にまつわるクイズを出題する前に出演者３人の平成時代の写真を公開。みなみかわの高校時代の写真に弘中アナは「え！めっちゃ真面目！かわいい！かわいいー