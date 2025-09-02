お笑いコンビ・見取り図のリリーが2日、都内で行われたABEMAオリジナル番組『ラブキャッチャージャパン2』(16日スタート全8回)記者会見に出席。一部週刊誌で報じられていた熱愛報道のイジりをさらりとかわしていた。【集合ショット】色鮮やかな衣装で登場した山本舞香＆とうあら出演者たち会見では、もし番組に参加した場合、お金のために恋の駆け引きをうまく立ち回る“マネーキャッチャー”の役割を最後まで全うできそうな