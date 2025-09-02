バブルガム・ブラザーズのブラザートム（69）が2日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。MCの黒柳徹子（92）との思い出を語った。番組の冒頭でMCの黒柳徹子（92）が「一緒にハワイに行った時のことを思い出しますよね。面白かったですよね」と懐かしんだ。トムは「すごい面白かったです。徹子さんが、英語とかいろんな言葉をしゃべるのは知ってたんですけど。ずっとイルカと話してるのが、ほんとにイルカと話せ