◆パ・リーグロッテ―日本ハム（２日・ＺＯＺＯマリン）【日本ハム】１（左）水谷、２（二）石井、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（一）清宮幸、６（捕）田宮、７（右）万波、８（中）五十幡、９（遊）水野、▽投＝伊藤【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（一）ソト、４（指）寺地、５（二）藤岡、６（右）山本、７（三）安田、８（捕）田村、９（遊）友杉、▽投＝石川柊