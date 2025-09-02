俳優で歌手梅沢富美男（74）が2日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。2023年に亡くなった歌手八代亜紀さんの特典付きCDを販売するレコード会社が八代さんの遺品などを販売しようと計画していることに対して不快感を示した。番組では、八代さんのフルヌードの写真を特典としてCD販売した鹿児島市のレコード会社が、第2弾として、八代さんが着用していた下着や男性に宛てたラブレター、通帳、