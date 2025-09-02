富山地方鉄道が自治体の支援がなければ廃線にするとの意向を示した本線の滑川ー新魚津間について、滑川市の水野市長はきょうの会見で「いますぐには支援のあり方は決められない」と述べました。富山地鉄はきのう行われた会合で、あいの風とやま鉄道と並行している本線の滑川ー新魚津間について、廃止届けの準備に入り、今年12月末までに沿線自治体からの支援の意思表示がなければ届けを提出する意向を示しました。廃線