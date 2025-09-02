◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２日・みずほＰａｙＰａｙ）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（遊）紅林、４（左）中川、５（捕）若月、６（一）頓宮、７（右）杉本、８（二）大城、９（三）宗、▽投＝宮城【ソフトバンク】１（三）野村、２（右）牧原大、３（左）柳町、４（指）山川、５（遊）今宮、６（一）栗原、７（二）川瀬、８（捕）海野、９（中）周東、▽投＝モイネロ