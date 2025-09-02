¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡Ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÝ°ºä46¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿?·ãÊÑ?¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¿¼ê¤¬ºî»ì¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖI'm human¡×¤Î¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¾®¤µ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òÊ£¿ô¤Ä¤±¤¿¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÑ³¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤é¤ì¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê