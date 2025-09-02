サンリオとバンダイナムコアミューズメントのキャンペーン企画「ナムコdeハロウィン2025〜マーメイドファンタジー〜」が、9月5日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」で開催される。【写真】クリオネになりきるシナモンがかわいい！景品ラインナップ■海底の幻想的な世界がモチーフ今回開催される「ナムコdeハロウィン2025〜マーメイドファンタジー〜」は