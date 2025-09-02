大学ゴルフの秋のビッグイベント「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA」（スポーツニッポン新聞社共催）は3〜5日、静岡県三島市のグランフィールズCCで開催される。開幕前日の2日は練習ラウンドに続き、ウエルカムパーティーとオープニングセレモニーが行われた。セレモニーでは全日本大学ゴルフスーパーリーグの和田光司理事長があいさつ。「この大会はゴルフを通じ、素晴らしい人間形成、国際交流が