◆パ・リーグ楽天―西武（２日・楽天モバイル）「右肩違和感」で離脱していた西武・西川愛也外野手が１軍に復帰。「１番・中堅」でスタメン出場する。西川はシーズン開幕からチーム唯一のフルイニング出場を続けチームを引っ張っていたが、８月７日・日本ハム戦（エスコン）の試合前練習時に右肩に痛みが生じ試合を欠場。同９日に出場選手登録を抹消されていた。先発は２１年１０月１５日から２４年６月２８日まで楽天戦１