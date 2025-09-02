◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２日・みずほペイペイドーム）オリックス・太田椋内野手は８月３１日の西武戦（ベルーナドーム）に続き、欠場することが決まった。蓄積疲労を考慮されたもようでベンチ外。この日はチームとともに球場入りしたが、試合前練習には参加しなかった。太田は正二塁手として９０試合に出場し、打率３割、８本塁打、４７打点の成績を残していた。代わりに大城が「８番・二塁」で先発出場する