岡山県津山市にある私立大学・美作大学の公立化を検討する有識者会議が開かれました。 【写真を見る】美作大学の公立化を検討する有識者会議公立化した場合の収支などについて議論「盛り上げていくために公立化を」【岡山】 大学の運営に詳しい専門家ら9人の委員が参加する、有識者会議です。3回目となる今回は、美作大学が公立化した場合の収支などについて議論されました。 去年1月、美作大学を運営する美作学園は、「少子