「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。騎手時代から親交があるスポーツ報知の評論家である小島太さんが、追悼するコメントを発表した。「松本オーナーは決して人の悪口を言わない方で、また松本オーナーを悪く言う人もいない、本当の人格者でした。騎手時代、数多くの馬に乗せてい