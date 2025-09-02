JR西日本によりますと、JR伯備線は大雨のため、次の特急やくも号は運転を取り止めます。 【岡山⇒出雲市方面】・やくも１７号：根雨駅～米子駅間・やくも２３号：岡山駅～出雲市駅間 【出雲市⇒岡山方面】・やくも２６号：米子駅～根雨駅間・やくも２８号：出雲市駅～岡山駅間