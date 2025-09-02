日向坂46が9月17日にリリースする15thシングル『お願いバッハ！』の、CD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像が公開された。 （関連：乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の衣装の秘密とはTEN10代表 市野沢祐大が語る“謎を残す”という意識） 表題曲「お願いバッハ！」では、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める。さらに、全形態共通のカップリング曲として、今年3月に新たに加入した五期生による楽曲