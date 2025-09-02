インテル・マイアミFWルイス・スアレスの行為が話題を呼んでいる。現地８月31日に開催されたリーグスカップの決勝で、リオネル・メッシやスアレスを擁するインテル・マイアミはシアトル・サウンダース対戦。０−３の完敗を喫し、優勝を逃した。このファイナル後、両チームの選手たちがヒートアップして乱闘が勃発。英メディア『BBC』によると、そのなかでスアレスは相手のスタッフに対して唾を吐きかけた疑いがかけられてい