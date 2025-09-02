◆パ・リーグ楽天―西武（２日・楽天モバイル）【西武】１（中）西川、２（三）平沼、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（左）渡部聖、６（二）山村、７（捕）古賀悠、８（指）セデーニョ、９（遊）源田、▽投＝今井【楽天】１（左）中島、２（遊）村林、３（指）ボイト、４（二）黒川、５（三）フランコ、６（一）鈴木大、７（中）辰己、８（捕）堀内、９（右）武藤、▽投＝岸