◆第５７回不来方賞・Ｊｐｎ２（９月２日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル、不良）昨年からＪｐｎ２に格上げされた３歳馬によるダート重賞に１２頭が出走し、２番人気のメイショウズイウン（牡、栗東・本田優厩舎、父ホッコータルマエ）は３着だった。８月２９日に亡くなった松本好雄オーナーの所有馬で、メイショウサムソン、メイショウタバルなど縁の深い武豊騎手が騎乗していた。１番人気のＪＲＡ所属ナルカミ（戸崎