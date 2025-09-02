サントリーホールディングスの新浪剛史会長が購入したサプリメントに違法の疑いがあり、警察の捜査を受けたということです。（サントリーホールディングス鳥井信宏社長）「昨夜、弊社代表取締役会長・新浪剛史が辞任いたしました。本件において皆さまにご心配、ご迷惑おかけすることを心よりおわび申し上げます」サントリーホールディングスの鳥井信宏社長は午後３時から行われた会見で、新浪剛史会長が辞表を提出し、９月