山村和也が横浜FMからウロンゴン・ウルブスFCに完全移籍J1の横浜F・マリノスは9月2日、MF山村和也がオーストラリア2部相当のウロンゴン・ウルブスFCへ完全移籍することを発表した。35歳のベテランが海外クラブへ新天地を求める決断に「もっと見たかった」「もうひと花咲かせて」など反響の声が寄せられた。現在35歳の山村は国見高校から流通経済大学を経て、鹿島アントラーズでプロキャリアをスタートさせた。その後、セレッソ