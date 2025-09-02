ア・リーグ東地区２位のヤンキースが試練の９月を迎えた。もっか２・５ゲーム差で首位ブルージェイズを追撃しているが、２日（日本時間３日）から敵地でアストロズ戦に臨み、その後はホームでブルージェイズとの直接対決を控える。３位レッドソックスにもゲーム差なしで詰め寄られ、逆転地区優勝に向けてギリギリの戦いが続くことになるが、そんな中でチームを鼓舞しているのがキャプテンのアーロン・ジャッジだ。ジャッジは「