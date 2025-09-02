未清算になった場合は速やかな対応を阪神高速道路は、2025年9月を「不正通行対策強化月間」として、防止対策を強化します。 【不正ダメ】不正通行の罰則と注意点（画像）同社では従来から、不正通行に対しては警察への通報や割増金の請求などで対処しており、今回は、防止対策をさらに強化する方針です。不正通行が発覚した場合、道路整備特別措置法違反により30万円以下の罰金、刑法違反により10年以下の懲役が科されます。