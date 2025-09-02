◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人は２日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。Ｔ・キャベッジ外野手が１番で先発出場する。３月１３日のオープン戦・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で１番に入った例はあるが、公式戦では来日初となる。３試合連続で岡本和真内野手が３番、岸田行倫捕手は４番に入った。以下、両チームのスタメン。【ヤクルト】１（右）浜田、２（遊）長岡、３（左）