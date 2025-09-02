【ワシントン＝淵上隆悠】米実業家のイーロン・マスク氏は１日、Ｘ（旧ツイッター）で、日本で行われた「反移民デモ」を紹介する動画に「Ｇｏｏｄ」とコメントし、支持を表明した。動画では、「ＳＴＯＰ大量移民政策」と書かれたのぼりや「日本をアフリカにすんな」などと記された紙を持つ人が繁華街を練り歩く様子が確認できる。投稿者は英語で、「豪州から欧州、日本まで、市民は『移民の送還』を求めて団結している」と主張