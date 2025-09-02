日本サッカー協会は２日、「国際ユースサッカーｉｎ新潟」に参加するＵ―１７日本代表メンバーを発表。静岡県勢ではジュビロ磐田Ｕ―１８のＭＦ西岡健斗（２年）と小枝朔太郎（１年）が選ばれた。トレーニングは８日から行われ、チームは１１日にＵ―１７ウェールズ代表、１３日にＵ―１７新潟選抜、１５日にＵ―１７オーストラリア代表と対戦する。