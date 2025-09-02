東洋水産では、2025年9月15日(月)より全国にてカップ入り即席麺「MARUCHANQTTA(クッタ)しょうゆ味」「同ミルキーシーフード味」「同トマトクリーム味」「同コク味噌味」「同サワークリームオニオン味」をリニューアル発売し、「同シビレ麻辣湯麺」を新発売します。 東洋水産「MARUCHANQTTA」5種  東洋水産では、2025年9月15日(月)より全国にてカップ入り即席麺「MARUCHANQTTA(クッタ)しょうゆ